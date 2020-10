Ragusa. Insediato nuovo collegio revisori dei conti

Insediato il nuovo collegio dei revisori dei conti dell’ente. I tre professionisti, sorteggiati la scorsa settimana su un elenco di 249 revisori che avevano presentato istanza, sono stati accolti dal Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, e dal segretario generale Alberto D’Arrigo per le operazioni di insediamento e firma del relativo verbale. Alla carica di presidente del collegio è stato nominato Francesco Occhipinti di Comiso in forza del numero degli incarichi già svolti in altri enti. Gli altri due componenti sono Maria Grillo di Siracusa e Alfredo Batticani di Bronte.

Il Commissario straordinario Piazza, nel porgere il benvenuto ai tre nuovi tre componenti del collegio dei revisori dei conti augurando loro buon lavoro, si è soffermato sullo stato finanziario dell’Ente molto migliorato rispetto all’anno del suo insediamento, tant’è che si è proceduto già all’approvazione degli strumenti contabili come il conto consuntivo e il bilancio di previsione. Piazza ha voluto ringraziare anche i professionisti del vecchio collegio dei revisori dei conti Roberto Gissara, Maria Scifo e Francesco Basile per lo spirito di collaborazione mostrato durante i tre anni di permanenza nell’esercizio delle loro funzioni.

