Ragusa, muore anziano investito da un’auto

Si chiamava Giuseppe Martorana, l’uomo di 79 anni investito da un’auto a Ragusa in Viale delle Americhe, nei pressi del supermercato Eurospin. L’incidente si è verificato con una Fiat Punto alla cui guida era una donna di 46 anni a metterlo sotto. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, per i rilievi, e l’ambulanza del 118 che ha trasportato il pedone al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, dove è morto poco dopo. Il mezzo è stato, come da prassi, sequestrato.

Salva