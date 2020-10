Nancy Pelosi, dubito delle capacità mentali di Trump

Trump ribalta la frittata, dopo aver arenato al Congresso i colloqui per il rilancio dell’economia. Il Presidente nel programma radiofonico Rush Limbaugh ha detto che proporrà un nuovo e più sostanzioso pacchetto di stimoli rispetto a quello negoziato in precedenza. Una evidente inversione a U, la sua. “Mi piacerebbe vedere i soldi andare alla gente” ha detto Trump, riferendosi agli esponenti del proprio partito e all’opposizione. Lo stallo delle trattative, all’inizio di questa settimana, aveva creato il panico, causando il crollo del mercato azionario per l’interruzione dei negoziati che prevedevano nuovi pacchetti di stimolo all’economia messa al tappeto dal Covid-19. Trump nel corso del Congresso ha puntato l’indice contro il Presidente della Camera Nancy Pelosi incolpandola del fallimento delle trattative. “Lei voleva un pacchetto di 2,4 trilioni di dollari contro i 1,6 trilioni di dollari proposti dai repubblicani” ha detto. Pelosi non ha risposto direttamente all’accusa, ma ha messo in dubbio le capacità mentali del Presidente, secondo lei, ancora sotto farmaci per l’infezione da coronavirus contratta. I colloqui tra repubblicani e democratici sono ripresi sottotraccia ieri dopo che il consigliere economico della Casa Bianca Larry Kudlow ha detto a Fox Business che Trump avrebbe approvato un pacchetto di stimolo rivisto da negoziare con i democratici. Il Wall Street Journal in seguito ha riportato la notizia che la Casa Bianca sta lavorando a un pacchetto da 1,8 trilioni di dollari.

