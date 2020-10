Cybersicurezza: più digitali, più vulnerabili.

Lo ha detto Frank Di Crocco, Head of Retail Distribution Italy, nell’appuntamento digitale ideato da Credit Suisse che riassume alla perfezione i contenuti dell’ultima puntata di “The digital times” dedicato alla sicurezza online. Su questo tema stati e aziende stanno destinando risorse sempre più ingenti alla sicurezza informatica. “Recentemente l’Australia ha varato un piano da un miliardo di euro e si stima che nei prossimi anni la spesa globale per cybersecurity arriverà a 172 miliardi di euro”, ha detto l’esperto di fama internazionale Riccardo Meggiato, uno degli ospiti dell’evento. La lotta contro malware e ransomware (virus che chiedono il pagamento di un riscatto per tornare a far funzionare il computer) è sempre più complessa. Lo stesso Meggiato ha ricordato i casi più eclatanti di attacchi hacker, da Stuxnet del 2010 capace di bloccare una centrale nucleare iraniana a Notpetya, e quello del 2017 che ha quasi mandato in blocco i sistemi informatici dell’Ucraina.

G.R.

