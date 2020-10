Modica. Donazioni Covid: acquistato ecocardiografo portatile

Grazie alle donazioni effettuate dai cittadini durante il periodo di lockdown e con il contributo del Comune di Modica, è stato acquistato un nuovissimo ecografo MyLab Omega. Di ultima generazione, il suo utilizzo permetterà di prendere decisioni a domicilio rapide, di qualità e con grande confidenza diagnostica. Esso verrà consegnato all’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Ospedale Maggiore e verrà utilizzato per le visite a domicilio e per una significativa campagna di prevenzione delle disfunzioni cardiache nei bambini che interesserà tutte le classi di quinta elementare delle scuole di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo. “Voglio ringraziare il grande cuore dei cittadini che la scorsa primavera, in un periodo difficile anche a livello economico, hanno effettuato donazioni ognuno secondo le proprie possibilità al Maggiore. Oggi – commenta il Sindaco Abbate – grazie anche all’integrazione effettuata dal Comune di Modica, siamo riusciti ad acquistare un macchinario così importante per salvare la vita di tante persone. Esso sarà a disposizione di tutta l’utenza del Maggiore, non solo dei cittadini modicani, e consentirà di effettuare visite a domicilio evitando così lo spostamento degli utenti verso l’Ospedale. Inoltre da non sottovalutare l’importanza dell’iniziativa di prevenzione che stiamo mettendo in campo riguardante la prevenzione delle disfunzioni cardiache tra i bambini che frequentano le quinte elementari nelle scuole del distretto sanitario modicano”.

