Santa Croce Camerina. Gestione impianti sportivi

L’assessore allo Sport del comune di Santa Croce Camerina, Riccardo Cognata comunica che tutti gli impianti sportivi di proprietà del Comune sono regolarmente gestiti dalle varie società che sono rimaste affidatarie dei rispettivi contratti, tanto che L’UPD Santa Croce continua ad allenarsi e giocare sul campo di calcio JF Kennedy, la Polisportiva Vigor di Pallacanestro nella Palestra Coperta Santa Rosalia, mentre nel polisportivo Calcetto e Tennis di C.da Santa Rosalia, gestito dalla società CS Kamarina, sono iniziati i lavori di manutenzione dell’impianto stesso.

Resta da affidare il solo impianto tensostatico LORIS STIVAL, la cui proposta per la gestione dell’impianto è già stata redatta e pronta per essere esitata dal Consiglio comunale.

Le società che gestiscono gli impianti hanno già calendarizzato, con le società sportive che ne hanno fatto richiesta, l’utilizzo sia del Campo di Calcio (Atletico Santa Croce e ASD Città di Santa Croce) sia della Palestra Coperta Santa Rosalia (C.S. Kamarina di “calcio a 5” e l’ASD Libertas Volley per la pallavolo).

Inoltre giova precisare che i contratti di comodato d’uso degli impianti sportivi prevedono che “Qualora alla scadenza naturale del Contratto non si sia addivenuto ad un nuovo affidamento dell’impianto in questione, il periodo di validità si intende espressamente prolungato di ulteriore sei mesi, alle medesime condizioni”.

“Questa Amministrazione – commenta Cognata -, in considerazione dell’imminente avvio della nuova Stagione Sportiva 2020-2021, ha ritenuto giusto dover proseguire con le attuali società gestori, alla luce del brusco stop inflitto all’utilizzo degli impianti lo scorso marzo a causa del COVID-19, che aveva di fatto interrotto lo svolgimento di tutte le attività agonistiche.”

“L’utilizzo della palestra scolastica denominata 10 Aule verrà concordato a seguito di indicazione da parte del Dirigente dell’Istituto comprensivo, dopo che la stessa avrà redatto l’orario di utilizzo della palestra ai fini didattici.”

“Le attività manutentive degli impianti, infine, sono costantemente eseguite anche su segnalazione degli stessi gestori.”

“Appare davvero strano che il PD, arrivato al terzo posto della presente tornata amministrativa, dopo lungo letargo, oggi si risvegli e abbia in mano le soluzioni a tutte le problematiche del paese, che “guarda caso” non ha saputo applicare quando poteva.”

