La sciclitana Paolino riconfermata Consigliere nazionale ANC

La professionista sciclitana Rosa Anna Paolino, presidente della sezione territoriale della provincia di Ragusa, è stata confermata nel ruolo di consigliere nazionale dell’Anc, il sindacato dei commercialisti. Il prestigioso riconoscimento è arrivato a seguito dei lavori per il rinnovo del consiglio direttivo dell’Associazione nazionale commercialisti tenutisi lo scorso fine settimana ad Alghero, in Sardegna, lavori a conclusione dei quali il presidente nazionale Marco Cuchel è stato riconfermato alla presidenza per il terzo mandato. Allo stesso modo, il riconoscimento di Paolino come consigliere nazionale, quindi facente parte della squadra che assieme agli altri rappresentanti delle associazioni territoriali guiderà Anc per i prossimi anni, testimonia la bontà del lavoro svolto, a maggior ragione in un periodo delicato come quello attuale. “Sono onorata di avere ricevuto, ancora una volta – spiega Paolino – la fiducia del presidente Cuchel e della squadra che lo coadiuva. In più, la novità di quest’anno è costituita dal fatto che i consiglieri eletti, compresa la sottoscritta, hanno deciso di nominare un comitato esecutivo composto da sole colleghe, manifestando in questo modo una attenzione e una consapevolezza che dovrebbe essere comune a tutti gli organismi di categoria. Ci metteremo da subito al lavoro per dare risposte agli associati e, più in generale, alla categoria dei commercialisti”. Le priorità indicate dal presidente nazionale Cuchel sono quelle relative alla legge sulla malattia e infortuni del professionista, sulla regolamentazione del mercato tale da attribuire al commercialista l’esclusività di competenze altrimenti esercitate in modo selvaggio e sulla partecipazione attiva e istituzionalizzata dei commercialisti alla riforma fiscale. Tutte battaglie che contribuiscono alla dovuta restituzione del ruolo sociale e della dignità professionale a un’intera categoria.

