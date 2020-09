Modica, Concerto di fine estate organizzato dall’Avis

Tutto esaurito per il “Concerto di fine estate” organizzato da Avis Modica e dal Laboratorio Brunier di Lucca, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Modica (grazie al sostegno dell’assessore Maria Monisteri). Mercoledì 23 alle 20.30 si accenderanno i riflettori e si riaccenderà la musica nella prestigiosa location dell’Auditorium Pietro Floridia di Modica Bassa Sarà la maniera migliore per salutare l’estate sulle note di Bizet, Offemback, Gershwin, De Curtis con il soprano modicano Maria Bruno, Roberta Ceccotti, il piano del maestro Giovanni Vitale ed il quintetto d’archi Ensemble Brunier con Francesca Nigro (primo violino), Federica Cappello (secondo violino), Raffaella Buscema (viola), Giulia Nobile (violoncello), Diego Melfi (contrabbasso)

Le voci di Maria Bruno e Roberta Ceccotti ritorneranno a Modica a quattro anni di distanza dall’evento di gemellaggio voluto dall’Associazione Brunier di Lucca con musiche di Puccini e Floridia

