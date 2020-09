Calcio. Frigintini col botto nella prima di campionato col Megara

Esordio col botto per i rossoblù del Frigintini che hanno «bagnato» nel migliore dei modi la nuova divisa da gioco e sfatato il tabù che li voleva sempre perdenti (o al massimo con il pareggio) nei confronti con i neroverdi del Megara Augusta. Non è stata una bella partita, ed il caldo ha fatto la sua parte, ma la doppietta di Carlo Sella e il gol di Sangiorgio valgono il primo successo stagionale che equivalgono a tre punti in classifica. Allo start, fasi di gioco con le due squadre che si studiano a vicenda e i due portieri non corrono pericoli. Il primo tentativo di tiro è di Pandolfo, che però conclude alto sulla traversa. Al 35’ esce Vincenzo Vinci (per infortunio) ed entra Saro Di Martino. Al 36’ una genialità di Calabrese costringe i difensori ospiti al fallo al limite dell’area di rigore. Magistrale la punizione tirata da Carlo Sella che porta in vantaggio i rossoblù. Al 45’ Megara vicino al pareggio ma La Licata si salva con i piedi sulla conclusione di Sollano. Megara più convinto all’inizio del secondo tempo e la difesa rossoblù inizia a «ballare». Ma all’11 è ancora Davide Calabrese a portare scompiglio nella retroguardia ospite e Cardile «affonda» il n. 10 rossoblù. Per l’arbitro è calcio di rigore che Sella trasforma per il 2-0. Al 17’ si riapre il match per un gol di Saraceno, che sfrutta una indecisione dei difensori rossoblù. Tiro di Calabrese al 19’ parato dal portiere ospite e pericolo per La Licata al 40’ su conclusione di Carbonaro. Sul rovesciamento di fronte Bufalino supera con un pallonetto il portiere neroverde e il pallone colpisce il palo e termina sul fondo. Il terzo gol al 49’ per merito di Sangiorgio con un gran bel gol. Quasi sul finire il secondo gol del Megara per il 3-2 che rende meno amara la sconfitta e l’arbitro che fischia contemporaneamente la fine della gara, dopo sei minuti di recupero.

FRIGINTINI 3

MEGARA AUGUSTA 2

Frigintini: La Licata, A. Pisana (32’ st. Buscema), Corallo, Noukri, Pianese, Vinci (35’ pt. Di Martino), Sangiorgio, Militello (41’ st. Caschetto), Zacco (32’ st. Arrabito), Calabrese, Sella (22’ st. Bufalino). Panchina: Giannì, Spadaro, Manduca, A. Macauda. All. Stefano Di Rosa.

Megara: Colonna, Manservigi, Pasqualicchio, Messina, Cardile (43’ st. Astuto), Carbonaro, Bozzanga, Pandolfo, Sollano (1’ st. Di Mauro), Metallo (14’ st. Saraceno). Panchina: Di Filippo, Venditti, Busso, Anfuso, Ruta. All. Danilo Gallo

ARBITRO: Francesco Aloise di Lodi; Ass. Blanco e Triolo di Acireale

RETI: pt.36’ Sella; st. 11’ Sella (rig.), 17’ Saraceno, 49’ Sangiorgio, 50’ Manservigi.

