In uscita oggi “tico tico”, la nuova traccia di Ivan cappello

Il lockdown di qualche mesa fa non ha fermato la musica, lo dimostra la collaborazione del dj Modicano Ivan cappello con il produttore abruzzese Stefano Iezzi. I due infatti durante il periodo di restrizione dovuto al Covid-19, hanno continuato a lavorare dalle loro case e nonostante la distanza sono riusciti ad ottenere degli ottimi risultati trasformando la famosa canzone brasiliana “TICO TICO” in una melodia house. Il motivo originale è una samba brasiliana, che i due produttori hanno stravolto aggiungendo un groove latin-house, preservando l’atmosfera festosa e allegra della composizione originale. L’ispirazione è arrivata subito dopo aver visto un vecchio film di Adriano Celentano. Il modicano Cappello continua ininterrottamente a lavorare, piazzandosi in posizioni sempre più alte del panorama house nazionale e internazionale, diventando sempre di più orgoglio della città di Modica e della Sicilia.

black-lizard.lnk.to/ticotico



