Turisti a Pozzallo. Tenuta sostanziale nonostante il calo

I dati complessivi del mese di luglio e agosto dimostrano la tenuta di arrivi e presen-ze turistiche a Pozzallo.

Raffrontandoli con i dati dell’anno precedente, riferiti allo stesso periodo, si registra un calo del 12% negli arrivi e del 16% nelle presenze, tutto ciò nonostante le difficoltà del momento.

Basti pensare che i numeri dell’intera provincia di Ragusa fanno registrare per le presenze un 55% in meno e per gli arrivi un calo del 44%.

“Nonostante le difficoltà oggettive legate alla pandemia da COVID-19 – afferma il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – le presenze turistiche in città tengono, come d’altronde avevamo preventivato da tempo”.

“La tipologia delle strutture ricettive – conclude il primo cittadino – ha consentito un soggiorno in sicurezza a tutti coloro che hanno trascorso le vacanze a Pozzallo, l’ampiezza degli arenili e l’attenzione nella gestione della sicurezza hanno fatto il re-sto”.

