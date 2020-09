Asp Ragusa. Test rapido personale scolastico. Ecco il programma

Il personale scolastico interessato a essere sottoposto al testo, in ragione della non adesione del proprio medico di medicina generale o della mancanza di quest’ultimo in quanto residente in territorio di pertinenza di altra azienda, dovrà presentarsi nella sede di riferimento munito della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, scaricabile sul sito Asp, debitamente compilata e sottoscritta, ivi accludendo copia fotostatica di un valido documento di identità.