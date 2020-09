Modica. Tessere elettorali tutti i giorni escluso il sabato

Il rilascio delle tessere elettorali in occasione del Referendum Costituzionale Consultivo del 20 e 21 settembre 2020 avverrà ogni giorno, sabato escluso, all’ufficio elettorale del Comune di Modica (piano da basso del Palacultura) con le seguenti modalità:

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle ore 18. Sabato escluso.

Al fine di poter fronteggiare e non creare situazioni di disagi per vie delle misure anticovid, s’invitano gli aventi diritto al voto, muniti di mascherina, a recarsi per tempo all’ufficio elettorale per il rilascio del documento.

Si raccomanda agli elettori di controllare se la tessera elettorale non è stata consegnata o è stata smarrita o risulti esaurita con i timbri che ne certificano l’avvenuto esercizio del diritto di voto e quindi non più utilizzabile.

