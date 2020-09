E’ deceduta la donna avolese di 74 anni ricoverata in gravi condizioni inizialmente presso il reparto di rianimazione del “Maggiore” di Modica e poi trasferita al “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa. La poveretta, com’è noto, era arrivata domenica a Modica in compagnia del marito per un giro turistico della città quando si era sentita male. Un’ambulanza del 118 l’aveva soccorsa e condotta presso il nosocomio di Via Aldo Moro, dove le era stato diagnosticato il coronavirus in stato già avanzato. Era stata successivamente trasferita a Ragusa, dove nelle scorse ore è deceduta.

