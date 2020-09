Modica. “Il Tabacco fa male” al Quadrato della Palma

Una delle più ironiche e brillanti novelle di Anton Cechov “Il tabacco fa male” (1886), interpretata dall’attore e registra Giovanni Spadola, ha chiuso la rassegna letteraria “Letture e Autori al calar della sera”che si è tenuta, per tutto il mese di agosto, nel “Quadrato della Palma” davanti alla libreria “La Talpa” di Modica centro.

Un numeroso è attento pubblico ha assistito in religioso silenzio al monologo di Ivan Ivanovic Njunchin, protagonista della novella, una conferenza in pubblico sugli effetti deleteri del fumo proposto dalla moglie, lui che è un tabagista. La singolarità della scena e che la consorte diventa l’oggetto primario del testo in un ambito in cui è assente.

Direttrice di una scuola di musica e di un collegio femminile, Ivan Ivanovic tiene cattedra in tutte le materie e in più è impegnato a far di conto con gli introiti e spese arricchendo la borsa della moglie: donna dispotica, avara e sempre di cattivo umore. Una donna i cui effetti rischiano di essere come quelli del tabacco, ovvero mortali. Incerto sul numero dei figli della moglie, tutti nati il 17 del mese, il protagonista vuole liberarsi della gabbia in cui è costretto a vivere e sogna altri mondi.

La conferenza sugli effetti del tabacco riprende e si conclude solo quando la moglie giungerà e sarà presente alla lezione del marito.

Giovanni Spadola si è impegnato con un testo, di venti minuti di durata, che è stato il cavallo di battaglia di autentici leoni della scena. Memorabili le interpretazioni di Tino Buazzelli, Giorgio Albertazzi e Glauco Mauri.

Anton Cechov scrisse questa novella quando aveva ventisei anni rivedendo il testo nel 1902, due anni prima della sua morte che arrivò precocissima a quarantaquattro anni.

“Letture e Autori al calar della sera” è un’iniziativa rivolta a tutelare le librerie dalla loro chiusura e con l’intento di valorizzare la lettura e l’ascolto di un’arte immortale e panacea per tanti mali dello spirito.

L’evento è stato promosso dalla libreria “La Talpa”, patrocinato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Modica e sostenuto dalla cioccolateria “Sotto San Pietro”.

