Donna muore al “Guzzardi” di Vittoria. I familiari denunciano

Una donna di 59 anni è deceduto all’Ospedale “Roberto Guzzardi” di Vittoria, dopo essere stata ricoverata a seguito di un malore avuto in casa. I sanitari le hanno riscontrato una crisi cardiaca, ma, poco dopo, la donna è deceduta. I familiari della vittima hanno presentato denuncia, anche in considerazione del fatto che l’interessata non aveva mai sofferto di patologie cardiache. La cartella clinica è stata acquisita. La 59enne lascia il marito invalido. Dall’Asp Ragusa sottolineano che i medici hanno fatto tutto quanto era nelle loro possibilità per salvare la donna. E’ stata, comunque, avviata indagine interna.

Salva