Asilo nido Jungi(Scicli). Si possono presentare le domande

Il Comune di Scicli rende noto che per l’anno scolastico 2020/2021 sono aperti i termini per la

presentazione delle domande per l’ammissione dei bambini di età compresa tra i sei mesi e i tre anni

presso l’Asilo Nido di via P. Nenni- Scicli.

Le domande devono essere presentate al protocollo del seguente settore:

Protocollo Generale del Comune di Scicli, sito in via Nazionale, 33, entro le ore 12,00 del

14/09/2020.

Il modulo per l’istanza sarà reperibile, oltre che, presso il protocollo di Settore del Comune di Modica

(Comune capofila) e del protocollo generale del Comune di Scicli, anche sui siti istituzionali:

a. www.comune.scicli.rg.it sezione avvisi bandi e gare b. www.comune.modica.rg.it sezione avvisi e

bandi

Alla domanda, che dovrà essere compilata in ogni sua parte, andrà allegata la seguente documentazione:

Dichiarazione di attestazione ISEE in corso di validità, necessaria a determinare la fascia contributiva.

Qualora non venga presentata tale attestazione, verrà applicata la tariffa massi- ma prevista per l’anno

di riferimento;

Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;

Fotocopia del certificato di vaccinazione.

La graduatoria sarà formulata secondo i criteri di cui agli artt. 8, 9, e 10 del vigente Regolamento distrettuale. Il pagamento della retta e la consegna della relativa ricevuta al Referente del servizio dovranno avvenire entro il 5 del mese di competenza.

La mancata fruizione del servizio, la rinuncia allo stesso o la parziale frequenza da parte dell’utente,

non darà diritto ad alcun rimborso salvo i casi previsti dal vigente Regolamento.

