Emergenza coronavirus: strisce blu gratuite anche a Ragusa

Emergenza coronavirus: strisce blu gratis per chi è costretto a uscire da casa. La società SiSosta ha deciso di rendere gratuite le strisce blu di sua competenza sul territorio comunale di Ragusa, cioè quelle situate esclusivamente in via Generale Dalla Chiesa e quella in piazza Nassirya, di fronte all’ex ospedale Civile di Ragusa. La gratuità è prevista fino a quando non sarà possibile tornare a circolare normalmente secondo i provvedimenti emanati dal Governo nazionale.

L’invito è sempre quello di restare a casa e a rispettare le indicazioni che arrivano dalle istituzioni, ma chi deve spostarsi necessariamente per i motivi consentiti, quindi per lavoro, per ragioni di salute o per scopi necessari, da oggi potrà usufruire della sosta gratuita sugli stalli esterni controllati da SiSosta poiché la validità delle strisce blu SiSosta è sospesa. Nessun ticket da esporre quindi: basterà parcheggiare l’auto e recarsi nella propria destinazione, senza preoccuparsi del parcheggio.

Questa disposizione riguarda ovviamente solo le zone gestite da SiSosta(Via Generale Dalla Chiesa e Piazza Nassirya) e non il resto delle strisce blu controllate dal Comune di Ragusa tramite un’altra società appaltatrice.