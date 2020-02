Calcio a 5, Giarratana sfata tabù esterno e vince a Chiaramonte

Giarratana sfata il tabù e ottiene il primo successo esterno nel campionato di calcio a cinque di Serie D. Il successo è arrivato sul campo del Città di Chiaramonte, ieri pomeriggio, nel contesto di un match tutt’altro che semplice. I rossoblù allenati da Samuele Puma hanno dato vita alla classica partita perfetta, misurandosi nella maniera migliore contro un avversario che non merita di certo la posizione deficitaria di classifica in cui, allo stato attuale, si trova relegato. E’ finita 4-1 per l’Asd Giarratana che ha dimostrato di potere risalire la china in classifica se continuerà ad esprimersi con una certa continuità. Peccato che i primi tre punti lontano da casa siano stati conquistati soltanto alla prima del girone di ritorno. Ma c’è tutto il tempo per recuperare. “Abbiamo giocato un grande incontro – afferma il vicepresidente Giacomo Puma, visibilmente soddisfatto – abbiamo sbagliato poco e tutti i ragazzi hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione quando sono stati chiamati in causa per fornire il proprio contributo. Ritengo che, in questa occasione, a fare la differenza siano stati i due veterani Diego Fiore e Marco Scollo che hanno saputo reggere nella maniera migliore l’andamento dell’incontro, contrapponendosi con grande piglio e determinazione agli avversari. Era proprio la risposta che ci aspettavamo e a cui occorre fornire, in questa fase della stagione, una qual certa continuità”. Sabato, infatti, arriverà a Giarratana la Young Pozzallo. Non sarà facile alla luce della lunga lista di infortunati con cui il sodalizio rossoblù sta facendo i conti. “Ma da domani – continua Puma – saremo a lavoro per preparare l’incontro casalingo di sabato al polivalente di via Canonico Marziano. Ci attendiamo la presenza di tutti i tifosi rossoblù con l’auspicio che siano in tanti a supportarci per potere proseguire al meglio l’esperienza in questo campionato”.