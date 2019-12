Calcio a cinque, il Giarratana torna sabato in casa. Ospiterà il Pozzallo Due. Di Pietro   nuovo acquisto

Torna a giocare tra le mura amiche, dopo il turno di pausa del torneo, in occasione della terza giornata del girone di andata del campionato di Serie D, l’Asd Giarratana. La squadra rossoblù allenata da Samuele Puma dovrà vedersela con il Pozzallo Due. L’incontro è in programma sabato 14 dicembre, alle 16, al polisportivo di via Canonico Marziano. L’Asd Giarratana, reduce dalla sconfitta esterna sul campo di Pozzallo contro la Young, ha utilizzato queste giornate per verificare che cosa non abbia funzionato durante il precedente match e, soprattutto, per cercare di crescere ulteriormente sia sul piano della resistenza fisica che su quello della determinazione mentale. In queste giornate, inoltre, è stato ufficializzato un altro ingaggio, quello di Gabriele Di Pietro, prelevato dalla Spigolistri Funesti, squadra toscana che milita in categorie più prestigiose. “E’ un ragazzo tutto cuore e dalla buona tecnica – afferma il vicepresidente Giacomo Puma – che è stato inquadrato nel nostro gruppo per darci una ulteriore mano e per cercare di far sì che il percorso che abbiamo in mente di effettuare possa essere completato come previsto. L’altra domenica, a Pozzallo, abbiamo compreso come nessuna partita può essere mai data per scontata. Per cui è indispensabile profondere il massimo impegno già in occasione di questo match casalingo a cui invitiamo a partecipare il nostro pubblico. Sentire il sostegno dei tifosi è importante per i ragazzi”. L’Asd Giarratana vuole ritornare a vincere e lo vuole fare a mani basse.