Studenti della Facoltà di Architettura di Catania a Monterosso Almo

In seguito alla Convenzione fra Comune di Monterosso Almo e la Facoltà di Architettura di Catania gli studenti da qualche tempo hanno iniziato vari sopralluoghi in alcuni siti interessanti del quartiere Matrice per produrre dei lavori monografici e mettere in risalto le bellezze del borgo Monterosso. A tal proposito il primo cittadino ha dichiarato che “l’investimento culturale che stiamo portando avanti ha prodotto dei risultati tangibili è accertato da alcuni indicatori: aumento dei flussi di visitatori visibili a tutti e confermati dalle presenze nelle strutture ricettive e ristorative; aumento esponenziale delle escursioni naturalistiche all’interno del patrimonio boschivo a seguito del protocollo fra Comune, il primo in Sicilia, forestale e distretto turistico che ha permesso la fruizione, l’accesso e il pernottamento, prima quasi impossibile, nelle strutture all’interno del bosco”. Un ulteriore indicatore dell’interesse crescente che desta il nostro bellissimo borgo ci viene confermato da una e-mail proveniente da Karachi in Pakistan: il mittente chiede al sindaco se ci sono immobili e strutture da acquistare. Se ci riuscirà questa operazione culturale-turistico-economica tutto il borgo è il suo patrimonio urbanistico e architettonico ne usciranno valorizzati con le conseguenti ricadute in termini di sviluppo per tutta la comunità.”