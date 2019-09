Reintrodotte le licenze Utf per la vendita e somministrazione di alcolici. La Cna Turismo e Commercio Ragusa mette a disposizione servizio di verifica e di assistenza

La Cna Turismo e Commercio della sede territoriale di Ragusa ha inviato una nota agli esercenti l’attività di vendita e somministrazione di alcolici per segnalare la reintroduzione della licenze Utf per la vendita e somministrazione di alcolici. “La legge 58/2019 – spiega il responsabile provinciale Alessandro Dimartino – ha reintrodotto la licenza fiscale per la vendita e somministrazione di alcolici. La licenza su alcolici e superalcolici, chiamata anche licenza Utf o Utif (che significa Ufficio tecnico finanza) è un obbligo che dovrà essere assolto da tutte le attività che producono, trasformano e vendono prodotti alcolici. Tale obbligo, come si ricorderà, era stato soppresso a partire dal 29 agosto 2017. A tale scopo, la Cna commercio Ragusa ha attivato un apposito servizio per gli associati di verifica e di assistenza per la richiesta della licenza. Gli interessati potranno recarsi presso la sede comunale Cna più vicina provvisti di due marche da bollo del valore corrente, di una copia del certificato della Camera di commercio e di una copia della Scia amministrativa con timbro o ricevuta telematica d presentazione; e ancora copia certificato attribuzione partita Iva, e copia documento di riconoscimento”. Per informazioni, Cna Ragusa via Psaumida 38, telefono 0932.686144.