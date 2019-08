Da settembre a dieta? Ecco perché non sempre funziona

Le vacanze estive sono finite quasi per tutti e piano piano si ritorna alla normalità e ai ritmi quotidiani. Quello che invece raramente ritorna alla normalità dopo il periodo estivo è il peso forma e il livello di energia necessario per affrontare gli impegni quotidiani.

Ed è così che dopo un periodo più o meno prolungato di eccessi alimentari e inattività, è normale ritrovarsi con qualche chilo e qualche acciacco in più.

È proprio in questo periodo che la prima cosa che si pensa per ritornare in forma è mettersi a dieta e rimediare alle abbuffate con amici e parenti o ai troppi gelati consumati.

Ma siamo così sicuri che la dieta sia il modo più efficace e semplice di dimagrire?



Praticamente tutte le diete sono destinate a fallire.



Dietro questo insuccesso c’è una precisa spiegazione psicologica e scientifica su cui nessuno vuole fare chiarezza,

dato che dietro al mondo della dieta e dell’alimentazione ci sono interessi miliardari.





La verità è che è praticamente impossibile perdere peso con una dieta proprio perchè ti lascerà sempre affamato.





Prima o poi la fame, essendo un bisogno primario, avrà sempre la meglio sulla forza di volontà. Sempre.





Quindi rimanere a stecchetto per troppo tempo è una soluzione non sostenibile nel medio-lungo periodo, per la mente ma anche per il corpo.





Ma non solo.





Mangiare poco è la cosa peggiore che si può fare se si vuole veramente dire addio ai chili di troppo!





So che sembra un contro-senso.

Ma c’è una spiegazione scientifica per questo.Te la spiego in parole povere.





Quando mangi poco e hai sempre fame, il tuo corpo pensa che sei in pericolo e va in modalità sopravvivenza.





Quando il tuo corpo va in modalità sopravvivenza accumula più grassi possibili per permetterti di sopravvivere senza cibo il più a lungo possibile.





Di fatto quando mangi poco il tuo corpo accumula più grasso perché pensa che sei in pericolo!





Ecco perché al primo sgarro tenderai a riprendere velocemente i chili persi.





Mangiare poco in seguito ad una dieta ha come effetto collaterale quello di abbassare il metabolismo (la quantità di calorie che consuma il corpo a riposo), rendendo ancora più difficile il dimagrimento.



Quale è allora la soluzione più efficace e definitiva per cambiare il proprio corpo senza fare sacrifici e sprecare tempo e soldi?





Abbinare un allenamento mirato, un sano stile di vita che preveda poco stress e tanto riposo (almeno 7 ore a notte) e una corretta alimentazione che ti permetta di mangiare a sazietà gli alimenti che non fanno ingrassare, riducendo il più possibile gli alimenti dannosi e ricchi di calori.

Gli alimenti non ingrassanti sono carne, pesce, uova, verdura, frutta e frutta secca.

Non ci sono altre vie o scorciatoie per un dimagrimento salutare e soprattutto definitivo.

Ecco perchè Vitality, la catena di centri fitness e piscine numero 1 in Sicilia e specializzata in dimagrimento, ha ideato il primo programma di allenamento personalizzato abbinato ad una corretta alimentazione per chi desidera perdere peso velocemente senza rinunciare a mangiare.





