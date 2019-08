Inizia sabato 10 agosto a Modica il 4° Raduno Estivo delle Associazioni Siciliane in Lombardia – FASi -, con la presenza del Coordinatore Mario Ridolfo, dei componenti del Direttivo, dei Presidenti delle Associazioni Culturali aderenti alla Federazione e di alcuni soci. L’appuntamento è per le 15,30 presso la “Sala Triberio” del Palazzo della Cultura.

Dopo i saluti dell’Amministrazione Comunale di Modica, i partecipanti, con trenino turistico, visiteranno tutta la Città. Al rientro la comitiva visiterà il Castello dei Conti, il Duomo di San Giorgio e quello di San Pietro. La serata si concluderà presso l’Auditorium “Pietro Floridia”, per un concerto dal titolo “Universo siciliano”, con la partecipazione del tenore Giuseppe Veneziano, della soprano Maria Gabriella Ferroni, accompagnati al pianoforte dal Maestro Sergio Carrubba. L’ingresso e’ libero. Domenica 11 agosto, alle ore 9,30, presso il Palazzo della Cultura, “Sala Triberio”, si terrà il convegno su: “Modica Patrimonio Mondiale dell’Umanita’ – i Monumenti e il Casato De Leva”, con la partecipazione del giornalista Pietrangelo Buttafuoco, dell’ etnoantropologa Grazia Dormiente e del Consigliere del Comune di Milano, Fabrizio de Pasquale. Modera Pippo Puma.

L’ingresso è libero.

Nel pomeriggio ci sarà l’esibizione del Gruppo Folkloristico “Sicilia Nostra” lungo Corso Umberto e sulla scalinata del Duomo di San Pietro.

La manifestazione è organizzata unitamente al Comune di Modica ed è patrocinata dalla Regione Lombardia, dalla Regione Sicilia, dal Comune di Milano, dal Comune di Monza, dalla Fondazione Teatro Garibaldi Modica, dall’Associazione Culturale “Casa Giara” di Marina di Modica e Milano, dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, Filiale di Milano, e con la collaborazione del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica e di Moak.