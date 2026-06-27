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Attualità | Ragusa

Prima seduta del Nuovo consiglio dell’Ordine dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati iblei

Blanco è il nuovo Presidente
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Ragusa, 27 giugno 2026 – Prima seduta del nuovo Consiglio dell’ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Ragusa, a seguito delle operazioni elettorali per il rinnovo del direttivo che si sono concluse lo scorso 10 giugno in seconda convocazione. Nel corso dell’incontro è stata definita la ripartizione delle cariche sociali per il quadriennio 2026‑2030, ufficializzando così la nuova composizione degli organi istituzionali.

La presidenza dell’Ordine è stata affidata a Donato Blanco, che guiderà l’ente nei prossimi quattro anni. Accanto a lui opereranno Giuseppe Arestia come vicepresidente, Simone Santaera nel ruolo di segretario e Vincenzo Parrino in qualità di tesoriere. Il Consiglio direttivo provinciale è completato dai consiglieri Vincenzo Criscione, Letizia La Rosa e Tiziano Parisi.

Il nuovo Consiglio resterà in carica fino al 2030, con il compito di garantire la rappresentanza istituzionale della categoria e sovrintendere alla regolare tenuta dell’Albo professionale sul territorio ibleo, assicurando continuità, competenza e supporto all’attività dei periti industriali della provincia.

(nella foto da sinistra Giuseppe Arestia, Letizia La Rosa, Simone Santaera, Donato Blanco, Vincenzo Parrino, Vincenzo Criscione, Tiziano Parisi).

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