Pozzallo. Cinque giorni di festeggiamenti per San Paolo a partire da giovedì 25 giugno

POZZALLO, 21 Giugno 2026 – La comunità ecclesiale di Pozzallo si appresta a vivere uno dei momenti più attesi e sentiti dell’anno liturgico. Prendono, difatti, il via giovedì 25 giugno 2026 i solenni festeggiamenti in onore di San Paolo Apostolo con un ricco cartellone, che unisce fede e tradizione. L’apertura ufficiale delle celebrazioni è fissata per le ore 18 all’interno del tempio di via Avitabile, con l’esposizione del Santissimo per un’ora fino alle ore 19 quando inizierà la santa messa concelebrata da don Michele Iacono, parroco della stessa, e da don Salvatore Cerruto, parroco della chiesa santa Caterina da Siena di Rosolini.

La liturgia d’esordio darà ufficialmente il via a un intenso cammino spirituale e di profonda riflessione. Questo appuntamento annuale rappresenta da sempre un punto di riferimento per l’intera cittadinanza pozzallese. La figura dell’Apostolo delle Genti farà da guida teologica alle diverse funzioni eucaristiche in programma.

Le vie adiacenti alla chiesa parrocchiale sono già state addobbate con le tradizionali luminarie artistiche. Sempre giovedì, a partire dalle ore 20,30, si apriranno ufficialmente le prime iniziative di carattere civile. La serata inaugurale offrirà così un prezioso momento di aggregazione, socialità e svago per le famiglie.

I festeggiamenti di San Paolo si confermano un tassello fondamentale nel mosaico delle tradizioni locali. Il clero ha voluto strutturare il calendario delle giornate valorizzando il protagonismo dei più giovani.

I volontari della comunità si occuperanno della gestione logistica e della distribuzione dei programmi. Un’attenzione particolare sarà riservata, come ogni anno, alle attività di beneficenza e solidarietà.

Il clou sarà di lunedì, 29 giugno, giorno della ricorrenza dei santi Pietro e Paolo. In mattinata, celebrazione alle ore 10,30 con la benedizione di tutti i bambini presenti al sacro Cuore di Gesù. In serata, santa messa alle ore 19,30 alla presenza di tutti i sacerdoti del vicariato e alla presenza di autorità civili e militari, seguirà la classica processione per le vie del paese.

Fra i momenti ricreativi della festa, si segnalano sabato sera, 27 giugno, la 29° “Sagra ro pani cunzatu” e l’ottava edizione del festival canoro “Una voce per San Paolo”, quest’ultima per domenica 28 giugno a partire dalle ore 21.

Salva