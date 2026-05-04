Campionati Astronomia a Comiso. L’alunno Filippo Barone del “Verga” si aggiudica la medaglia “Margherita Hack”

Comiso, 04 maggio 2026 – Filippo Barone, alunno dell’istituto comprensivo “G.Verga”, classe terza della scuola secondaria di primo grado, si è aggiudicato la prestigiosa medaglia “Margherita Hack” dei campionati Italiani di Astronomia. A comunicarlo, l’assessore alla pubblica istruzione, Giusi Cubisino.

“Era il mese di febbraio quando il nostro Filippo, assieme ad altri studenti, ha partecipato ed è stato ammesso alla gara interregionale, fase propedeutica alla competizione finale che si è svolta dal 27 al 29 aprile a Monza. Adesso, ancora più orgogliosamente, abbiamo appreso che Filippo Barone ha superato la competizione di livello nazionale, la ha vinta, ed è stato insignito di questa onorificenza – spiega la Cubisino-. Oltre alla medaglia prestigiosa, anche l’iscrizione all’albo delle eccellenze del MIM (Ministero dell’istruzione e del merito). E’ questa la scuola che ci piace – ancora l’assessore- , quella che valorizza le abilità dei ragazzi, le incentiva e le supporta, creando il percorso più consono alle aspettative dei nostri ragazzi. A questo, vanno aggiunte anche le eccellenti competenze dei docenti come Kentia Barone che ha preparato gli alunni che hanno partecipato, e della dirigente scolastica, la professoressa Maria Cafiso, che ha sempre sostenuto l’attività didattica e i progetti dei docenti del Verga. A tutti loro vanno i nostri più sinceri ringraziamenti e i nostri complimenti per gli obiettivi raggiunti sino ad oggi”.

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