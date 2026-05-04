Atletica. Il pozzallese Fidone “firma” la sua presenza alla “StraMilano”

MILANO, 04 Maggio 2026 – Ancora una domenica di sport Internazionale per il Pozzallese Fabio Biagio Fidone, che firma la sua presenza alla Stramilano 2026, confermandosi tra i protagonisti nel panorama podistico.

Ulteriore affermazione per l’atleta del Team Sempredicorsa ASD, nonché Direttore Generale della società Emiliana, che continua a distinguersi per impegno, costanza e spirito di squadra. Nonostante uno stop forzato di quattro giorni dello scorso fine settimana a causa di un virus che lo ha costretto a rinunciare all’Olimpo Triathlon di Marina di Ragusa, decisivi sono stati i giorni di riposo così da recuperare per tornare competitivo sui palcoscenici sportivi di rilievo.

La partecipazione alla Stramilano 2026 non è stata solo gara, ma anche condivisione: Fidone oltre a gareggiare ha accompagnato e sostenuto ben 75 dei suoi atleti del Team Sempredicorsa ASD lungo tutto il weekend. Nella giornata di sabato, una corsettina di rifinitura di 5 km nel cuore di Milano; domenica 3 maggio, invece, tutti pronti per affrontare la 21 km con determinazione e spirito di gruppo.

Si chiude così un primo intenso blocco di stagione: 4 mesi di attività che hanno visto l’atleta impegnato in ben tre maratone, sei mezze maratone e una ultramaratona da 50 km valida come Campionato Italiano.

Adesso la parola d’ordine è recupero. Riposo per arrivare al prossimo grande obiettivo già fissato: il 13 giugno sarà protagonista di una delle gare più affascinanti e impegnative al mondo, la Super Maratona dell’Etna. Un percorso unico nel suo genere: partenza da quota zero mslm, da Marina di Cottone, e arrivo a 3000 metri, sull’Osservatorio dell’Etna. 43 chilometri di salita con un dislivello positivo di +3000 metri.

Un’altra sfida estrema che condividerà con il suo allenatore ed amico Lorenzo Lotti anche lui presente alla manifestazione. Un’altra occasione per dimostrare che la passione, la disciplina e la resilienza possono portare sempre più in alto.

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