  • 15 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 15 Marzo 2026 -
Modica | Sport

Modica, il sogno è realtà: il Presidente Peppe Rizza e la scalata verso la Serie D

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 15 Marzo 2026 – Ci sono traguardi che superano il semplice valore sportivo. Sono quelli che profumano di riscatto, che portano con sé il peso di anni di sacrifici, di domeniche amare e di un lavoro silenzioso, lontano dai riflettori, fatto di pura resilienza. Oggi, quel percorso ha trovato il suo compimento più bello: il Modica Calcio è ufficialmente in Serie D.

Dietro la gioia esplosa tra i tifosi e i colori rossoblù che tornano a sventolare con orgoglio, c’è la firma di una società, Mattia Pitino e Luca Gugliotta,  che non ha mai smesso di crederci. Il Presidente Peppe Rizza e i due patron hanno guidato questo progetto con una visione chiara: riportare Modica dove la sua storia e la sua piazza meritano di stare.

Non è stato un cammino semplice. È stato un percorso costruito sull’ostinazione, sulla programmazione oculata e su un impegno incessante che ha trasformato le delusioni del passato nel carburante per l’impresa odierna.

© Riproduzione riservata
594308

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube