Modica, il sogno è realtà: il Presidente Peppe Rizza e la scalata verso la Serie D

Modica, 15 Marzo 2026 – Ci sono traguardi che superano il semplice valore sportivo. Sono quelli che profumano di riscatto, che portano con sé il peso di anni di sacrifici, di domeniche amare e di un lavoro silenzioso, lontano dai riflettori, fatto di pura resilienza. Oggi, quel percorso ha trovato il suo compimento più bello: il Modica Calcio è ufficialmente in Serie D.

Dietro la gioia esplosa tra i tifosi e i colori rossoblù che tornano a sventolare con orgoglio, c’è la firma di una società, Mattia Pitino e Luca Gugliotta, che non ha mai smesso di crederci. Il Presidente Peppe Rizza e i due patron hanno guidato questo progetto con una visione chiara: riportare Modica dove la sua storia e la sua piazza meritano di stare.

Non è stato un cammino semplice. È stato un percorso costruito sull’ostinazione, sulla programmazione oculata e su un impegno incessante che ha trasformato le delusioni del passato nel carburante per l’impresa odierna.

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