Vittoria. Grave episodio di violenza denunciato della Polisportiva Gioiosa

GIOIOSA MAREA, 08 Marzo 2026 – L’ASD Polisportiva Gioiosa denuncia con fermezza e profonda indignazione i gravissimi fatti che sarebbero accaduti oggi presso lo Stadio Comunale “Gianni Cosimo” di Vittoria, in occasione dell’incontro valevole per il campionato di Eccellenza (Girone B) tra FC Vittoria e ASD Polisportiva Gioiosa.

“Quella che doveva essere una giornata di sport si è trasformata in un episodio deplorevole che nulla ha a che vedere con i valori del calcio. Poco prima del fischio d’inizio, i nostri tesserati sono stati vittima di una violenta e vigliacca aggressione avvenuta all’interno dei locali spogliatoi.

A causa delle conseguenze fisiche e psicologiche derivate da tale vile attacco, la nostra squadra è stata costretta a scendere in campo – nostro malgrado e solo per onore di firma – con soli sette calciatori. Una situazione paradossale e inaccettabile che ha compromesso totalmente la regolarità e la dignità della competizione sportiva”.

La Polisportiva Gioiosa condanna fermamente ogni forma di violenza e si riserva di adire le vie legali e federali per tutelare l’incolumità e l’immagine dei propri tesserati. Non è tollerabile che una trasferta sportiva si trasformi in un agguato che mette a rischio la sicurezza di giovani atleti.

“Ai nostri tifosi, che con il consueto calore non hanno fatto mancare il loro sostegno neanche in questa drammatica trasferta, vanno le nostre più sentite scuse. Il vostro attaccamento alla maglia è l’unica nota di luce in una giornata buia per il calcio siciliano”.

Salva