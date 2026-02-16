  • 16 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 16 Febbraio 2026 -
Politica | Scicli

Scicli. Marino chiede all’Asp le ragioni dei ritardi nell’illuminazione dell’ingresso secondario dell’ospedale Busacca

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 16 febbraio 2026 – Una lettera del primo cittadino alla Direzione dell’Azienda sanitaria è rimasta sinora inevasa
Il sindaco di Scicli Mario Marino, dopo aver atteso invano che la problematica venisse presa a cuore dai vertici dell’Azienda sanitaria di Ragusa, ha deciso di rendere pubblica una questione incresciosa la cui soluzione non dovrebbe essere di grande entità per l’Asp iblea.
Si tratta della mancata illuminazione dell’ingresso secondario dell’ospedale Busacca di Scicli, da cui si accede alla Rsa e al servizio Cup.
È accaduto purtroppo che a causa del buio pesto che di sera si registra nell’area, ben due cittadini siano rovinati a terra, in una circostanza con conseguenze significative per la persona vittima dell’incidente. Il primo cittadino aveva scritto ai vertici dell’Azienda sanitaria sollevando il problema e chiedendo il ripristino della pubblica illuminazione nella strada di accesso al Busacca, significando che da oltre un mese i cittadini lamentano il problema.
Purtroppo, nonostante l’interlocuzione con alcuni organi tecnici dell’Azienda, l’ingresso secondario dell’ospedale Busacca continua a restare al buio. Da qui la scelta di rendere pubblico il disappunto dell’amministrazione comunale per un disservizio di facile soluzione e di poca spesa.

© Riproduzione riservata
591785

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube