Scicli. Marino chiede all’Asp le ragioni dei ritardi nell’illuminazione dell’ingresso secondario dell’ospedale Busacca

Scicli, 16 febbraio 2026 – Una lettera del primo cittadino alla Direzione dell’Azienda sanitaria è rimasta sinora inevasa

Il sindaco di Scicli Mario Marino, dopo aver atteso invano che la problematica venisse presa a cuore dai vertici dell’Azienda sanitaria di Ragusa, ha deciso di rendere pubblica una questione incresciosa la cui soluzione non dovrebbe essere di grande entità per l’Asp iblea.

Si tratta della mancata illuminazione dell’ingresso secondario dell’ospedale Busacca di Scicli, da cui si accede alla Rsa e al servizio Cup.

È accaduto purtroppo che a causa del buio pesto che di sera si registra nell’area, ben due cittadini siano rovinati a terra, in una circostanza con conseguenze significative per la persona vittima dell’incidente. Il primo cittadino aveva scritto ai vertici dell’Azienda sanitaria sollevando il problema e chiedendo il ripristino della pubblica illuminazione nella strada di accesso al Busacca, significando che da oltre un mese i cittadini lamentano il problema.

Purtroppo, nonostante l’interlocuzione con alcuni organi tecnici dell’Azienda, l’ingresso secondario dell’ospedale Busacca continua a restare al buio. Da qui la scelta di rendere pubblico il disappunto dell’amministrazione comunale per un disservizio di facile soluzione e di poca spesa.

Salva