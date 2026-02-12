Volley. L’Asd Giarratana a Ragalna e Catania, weekend di stimoli per le squadre maschile e femminile

Giarratana, 12 febbraio 2026 – Fine settimana di grande intensità per l’Asd Giarratana Volley, che si prepara a scendere in campo con entrambe le proprie formazioni. La squadra maschile, impegnata nel campionato di Serie C – Girone B, affronterà sabato 14 febbraio alle 17 la trasferta sul campo del Briocity Ragalna, una sfida che arriva in un momento cruciale della stagione. Il Giarratana Volley occupa il terzo posto in classifica e vuole consolidare un percorso fin qui brillante. L’allenatore Gianluca Giacchi guarda alla gara con determinazione: «Ragalna è un campo difficile, lo sappiamo bene, ma la squadra sta dimostrando maturità e capacità di adattarsi alle situazioni. Dovremo essere concentrati dall’inizio alla fine, mantenere ritmo e aggressività e continuare a credere nel lavoro che stiamo facendo. I ragazzi hanno voglia di confermarsi e questo è lo spirito che ci serve».

Il giorno successivo toccherà alla formazione femminile, impegnata nel campionato di Serie D – Girone D, che domenica 15 febbraio alle 18,30 farà visita alla Pgs Juvenilia Catania. Le ragazze arrivano alla sfida forti di una classifica che le vede in piena zona competitiva e con un’identità di gioco sempre più definita. L’allenatore Saro Corallo sottolinea l’importanza del momento: «Affrontiamo una squadra solida, soprattutto in casa, ma stiamo lavorando bene e abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con chiunque, soprattutto dopo il successo casalingo di sabato scorso con la capolista. Voglio vedere coraggio, ordine nei momenti delicati e la stessa compattezza che ci ha permesso di crescere settimana dopo settimana. Le ragazze hanno entusiasmo e questo fa la differenza». A chiudere il quadro è il presidente Salvatore Pagano, che guarda con soddisfazione al lavoro svolto da entrambe le squadre: «Siamo orgogliosi del percorso che stiamo costruendo. La società cresce, gli atleti crescono e cresce anche la consapevolezza di poter competere con continuità. Ogni partita è un tassello del nostro progetto e questo weekend rappresenta un’altra occasione per dimostrare chi siamo. Giarratana sta facendo sentire la propria voce e continueremo su questa strada».

