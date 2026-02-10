Modica, l’acqua torna potabile: il Sindaco revoca le ordinanze di divieto

MODICA, 10 Febbraio 2026 – Sospiro di sollievo per i residenti di Modica Alta, Modica Bassa e parte del quartiere Sorda. Il Sindaco, Maria Monisteri Caschetto, ha ufficialmente revocato le ordinanze che vietavano l’uso potabile dell’acqua, a seguito delle rassicurazioni pervenute da Iblea Acque SpA.

I risultati delle ultime analisi di laboratorio hanno confermato che i parametri chimico-fisici e microbiologici sono tornati a norma, dichiarando l’acqua nuovamente idonea al consumo umano.

Le zone interessate dal ripristino

Il ritorno alla normalità è avvenuto in due step successivi, coprendo gran parte del territorio comunale:

• Modica Alta e Modica Bassa: Le analisi sui serbatoi Santa Teresa e Costa del Diavolo hanno dato esito conforme, permettendo la prima revoca.

• Zona Sorda e limitrofe: In un secondo momento, i test sul serbatoio Sacro Cuore hanno confermato la potabilità anche per le utenze di:

• Via Trapani Rocciola

• Via San Giuliano

• Via Modica Sorda

• Via Tirella

• Via Correri

Il Sindaco ha confermato di aver ricevuto comunicazione ufficiale da Iblea Acque SpA nel tardo pomeriggio di ieri, provvedendo immediatamente a firmare gli atti necessari per annullare le precedenti restrizioni.

“Le analisi hanno dato esito conforme e l’acqua è tornata pienamente idonee all’uso potabile. Ho provveduto a emettere le ordinanze di revoca per garantire il ritorno alla normalità in tutto il centro e nelle zone servite dal serbatoio Sacro Cuore.”

