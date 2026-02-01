  • 1 Febbraio 2026 -
Attualità | Ragusa

Ragusa è “Città del Formaggio 2026”. Prestigioso riconoscimento per la tradizione casearia iblea

Ragusa, 01 febbraio 2026 – una cerimonia ricca di significato e partecipazione, Ragusa ha ricevuto il prestigioso titolo di “Città del Formaggio 2026”, conferito dall’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio (ONAF). L’evento inaugurale si è tenuto presso l’auditorium San Vincenzo Ferreri di Ibla, alla presenza di rappresentanti istituzionali, produttori locali e operatori della filiera lattiero-casearia. Un riconoscimento che non celebra soltanto la qualità dei prodotti ragusani, ma valorizza un patrimonio culturale, agricolo e gastronomico e che affonda le sue radici nella storia contadina del territorio. Dai pascoli dell’altopiano ibleo alle botteghe artigianali, la produzione casearia è da sempre uno dei simboli più autentici dell’identità ragusana. A ribadire l’importanza strategica del titolo è stata l’assessore allo Sviluppo economico Catia Pasta, che ha annunciato l’avvio di un calendario di iniziative dedicate alle eccellenze enogastronomiche locali, puntando sulla promozione del territorio anche in chiave turistica.

