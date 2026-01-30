  • 30 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 30 Gennaio 2026 -
Attualità | Slider

Emergenza Ciclone “Harry” e frana di Niscemi: lo SNADIR dona 5.000 euro alla Caritas Italiana

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SICILIA, 30 Gennaio 2026 – In un momento di estrema difficoltà per l’Isola, colpita dalla furia del ciclone “Harry” e dal drammatico smottamento che ha interessato il territorio di Niscemi, arriva un segnale concreto di solidarietà dal mondo sindacale. Lo SNADIR (Sindacato Nazionale Autonomo degli Insegnanti di Religione) ha annunciato una donazione di 5.000 euro a favore della Caritas Italiana per sostenere le popolazioni colpite.

L’organizzazione sindacale, la cui sede nazionale è a Modica, ha scelto di intervenire direttamente per supportare i percorsi di assistenza e accompagnamento delle famiglie che, nelle ultime ore, hanno perso beni materiali o si trovano in condizioni di precarietà a causa degli eventi atmosferici estremi e dei dissesti idrogeologici.

“Abbiamo ritenuto doveroso offrire un contributo a sostegno degli interventi di emergenza – spiega il segretario Nazionale   dallo SNADIR, Orazio Ruscica -. Confidiamo che questo gesto possa aiutare quanti oggi si trovano in una condizione di particolare fragilità, offrendo un segno di attenzione e cura in un momento così difficile.”

La somma di 5.000 euro è stata affidata alla Caritas Italiana, ente in prima linea nella gestione delle emergenze sociali e umanitarie, che garantirà l’impiego delle risorse per interventi di prima necessità nelle aree più colpite dal ciclone, sostegno alle famiglie sfollate a causa della frana di Niscemi e percorsi di accompagnamento per il ritorno alla normalità.

La scelta dello SNADIR sottolinea come il ruolo di un’organizzazione sindacale possa andare oltre la tutela dei lavoratori, abbracciando una funzione di responsabilità sociale verso il territorio. In un contesto in cui la Sicilia sud-orientale è ancora impegnata nella conta dei danni, la solidarietà concreta diventa uno strumento essenziale per alimentare la speranza e accelerare la ripresa.

© Riproduzione riservata
590311

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube