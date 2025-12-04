Scambio di salme all’ospedale di Biancavilla: familiari scoprono l’errore dopo il rientro a casa

Biancavilla, 04 dicembre 2025 – Grave disguido all’ospedale di Biancavilla, dove due salme sono state scambiate al momento della consegna ai familiari. Il caso, ricostruito dal quotidiano La Sicilia, risale a martedì scorso e ha coinvolto due uomini della stessa età, deceduti a poche ore di distanza e collocati uno accanto all’altro nella camera mortuaria. Secondo quanto emerso, l’ospedale aveva rilasciato il nulla osta per la restituzione di una delle due salme. L’agenzia funebre incaricata ha provveduto alla preparazione del feretro e al trasferimento presso l’abitazione dei presunti familiari. È stato proprio in quel momento, però, che i parenti si sono accorti dell’errore: il corpo nella bara non era quello del loro congiunto. Nel frattempo la seconda salma era rimasta in obitorio, e l’assenza di familiari dell’altro defunto ha impedito che lo scambio fosse rilevato in anticipo. Una volta segnalato il problema alle pompe funebri, il feretro è stato riportato in ospedale, dove il personale ha verificato l’identità dei due uomini e corretto l’errore. Per completare il ripristino, è stato necessario anche procedere allo scambio degli abiti già fatti indossare a uno dei due defunti. Terminati i controlli, le salme sono state infine riconsegnate alle rispettive famiglie. La direzione sanitaria potrebbe avviare accertamenti interni per chiarire le responsabilità e ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente.

