Premio Donna In 2025: ad Agorà Stupor Mundi una festa di storie, impegno e cuore

È stata ancora una volta una straordinaria celebrazione dedicata alle donne, realizzata con le donne e per le donne. Si è conclusa con grande entusiasmo e partecipazione l’edizione 2025 del Premio Donna In, ospitata nella splendida cornice di Agorà Stupor Mundi, a Cava d’Ispica. Grazie alla sinergia tra numerose realtà del territorio, l’evento ha dato voce a 30 donne, protagoniste di storie intense di vita, coraggio, talento e impegno civile. Un mosaico di esperienze autentiche, condivise con il pubblico in un’atmosfera di grande emozione e ispirazione. A rendere ancora più speciale la serata, la coinvolgente musica del Trio Dodici Corde ha accompagnato i momenti salienti dell’incontro, alternandosi con momenti di convivialità e gioco. Molto apprezzati anche i tornei di burraco e scacchi, sia in versione classica da tavolo che nella suggestiva variante “gigante”, che torneranno protagonisti domenica 21 settembre, per un’ulteriore giornata di festa aperta a tutta la comunità. Il Premio Donna In 2025 si conferma così non solo un riconoscimento, ma un vero e proprio spazio di condivisione e valorizzazione del femminile, in tutte le sue forme. Tra i premiati anche la nostra collega Katia Trovato

