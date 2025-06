E’ stato ritrovato l’uomo disperso in mare. E’ vivo

E’ stato ritrovato l’uomo di sessantasette anni dato per disperso in mare ieri pomeriggio al largo della costa iblea. L’uomo, ex veterinario dell’Asp di Ragusa, velista esperto, da quanto si era appreso, era salpato al mattino da Marina di Ragusa insieme con alcuni amici per una giornata in barca a vela, ma di lui si erano perse le tracce dopo un tuffo in acqua nei pressi di Cava d’Aliga. Subito lanciato l’allarme da parte degli amici a bordo, che hanno allertato Guardia Costiera, elicotteri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile che si sono messi subito alla ricerca dell’uomo, insieme con altri volontari, senza però esito fino a tarda sera. Le ricerche sono riprese all’alba, e per fortuna si sono concluse con il ritrovamento dell’uomo vivo. Finalmente, una vicenda per fortuna, risolta a lieto fine.

Salva