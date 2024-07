Modica, ritardo lavori nella palestra. Riceviamo

​​Come genitori dei giovani studenti che frequentano il plesso in Contrada Cannizzara dell’Istituto Comprensivo “Carlo Amore” di Modica, riteniamo assolutamente inaccettabile il ritardo con il quale si stanno conducendo i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della palestra comunale del suddetto plesso.

La sicurezza nello svolgimento dell’attività motoria e ludica all’interno della scuola è di fondamentale e primaria importanza, per questo ringraziamo la dirigenza scolastica dell’Istituto e le istituzioni locali che si sono adoperate in tal senso.

Purtuttavia, non comprendiamo come, a distanza di mesi, i lavori di ristrutturazione siano ancora sospesi e non vi sia una data certa di fruizione della palestra.

I nostri bambini hanno la necessità di avere uno spazio adeguato per svolgere l’attività fisica fondamentale nello sviluppo della loro crescita.

Chiediamo con forza al Sindaco, all’Assessore al ramo e al Dirigente comunale preposto, di impegnarsi affinché tale criticità trovi una soluzione in tempi celeri e certi.

Salva