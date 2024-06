La Società Ippica ragusana sul podio ad Ambelia e Augusta

Sul podio ai campionati regionali Pony Sicilia Show ad Ambelia lo scorso fine settimana. La performance degli atleti della società ippica ragusana, caratterizzata da una perfetta intesa e una tecnica impeccabile, ha catturato l’attenzione del pubblico e meritatamente conquistato medaglie.La vittoria della Sir è la testimonianza di come passione, dedizione e il giusto supporto possano tradursi in risultati straordinari.Il salto a ostacoli è un evento particolarmente spettacolare perché richiede abilità fisica e tecnica eccellente per completare il percorso senza abbattere gli ostacoli.

Medaglia d’oro nella categoria dressage E50 per Elena Arezzo con Princess Nena, medaglia d’argento per Carlotta Guerrieri con Jek, medaglia di bronzo per Annablu Pluchino con Cecilia. Ottimi risultati anche nel campionato regionale dressage ID30

Martina Sole Mazzone e Bella medaglia d’argento, Costanza Monteforte e Trilli quarto posto. Nella categoria Country Jumping (disciplina nuova) Elena Arezzo con Princess Nena conquista la medaglia di bronzo. Ottimi percorsi anche per le altre atlete. Nel salto ad ostacolo L70, Carlotta Guerrieri con Jek conquista la medaglia d’oro, Elena Arezzo (Princess Nena) medaglia d’argento, Annablu Pluchino e Cecilia sesto posto. Nel Campionato regionale salto ostacoli L40: Martina Sole Mazzone e Bella quarto posto. Infine, nella categoria L50, ottima gara per Costanza Monteforti con Trilli. Anche nel campionato regionale Adm di Augusta (31 maggio/1 giugno) la società ippica ragusana ha fatto parlare di sè con la medaglia d’argento per Azzurra Migliorisi con (Pepito), nella categoria Brevetti, ottimi piazzamenti per Flavia Iabichella (Ginevra), Lisa Orecchio (Blitz) e Cristina Spina (Flaminia di Ambelia). Ottimi piazzamenti per Sofia Andrea Agosta (Zelaide) e Alessandra Campo (Clint).

