Capostagno e Sirchia vincono a Marina di Modica in “acque libere”

Simone Capostagno e Federica Sirchia hanno vinto la 1^ gara del circuito siciliano in acque libere disputata a Marina di Modica. L’ennese Capostagno, della società La Fenica, è stato primo sui 5 km battendo al fotofinish Tiziano Tripodi della Mimmo Ferrito. Terzo è stato Andrea Di Piazza sempre della Ferrito. La gara femminile è stata vinta da Federica Sirchia (Mimmo Ferrito), davanti a Daria Gulino (Sicilia Nuoto) e alla compagna di società Emilia Rappa.

Nel miglio, il podio principale è stato di Tiziano Tripodi (39’43″23), Andrea Di Piazza (39’44″73) e Filippo Schifano (39’46″23) in un gruppo di sei in testa al cui interno son rimasti a secco di medaglie tra gli Assoluti Federico Gambino (Mimmo Ferrito in 39’46″73) e due Unime, Giacomo Giaconia (39’47″98) e Gabriele Molonia (39’46″48). Tra le donne doppietta di Federica Sirchia in 40’37″73) davanti alle compagne Sara Laquidara e Maria Paola Manni.

Tra i Master, vittoria nel miglio di Mauro Filippo Gully, della Sicilia Nuoto, in 44’44″91, davanti ad Alessandro Mollica (La Meridiana Sport) e Giampiero Brugaletta (Sport Club Erea), Tra le donne, successo di Annamaria Sapuppo, della Sicilia Nuoto, in 49’09″88, davanti ad Elisa Zappulla (Trirock) e Maria Letizia Occhi (Kiran Club).

