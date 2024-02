Santa Croce Calcio all’ultima spiaggia contro Roccaacquedolcese

Il Santa Croce calcio ritorna a giocare in casa nella sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza e lo farà affrontando la Roccaacquadolcese. Sarà una gara da “dentro o fuori” quella della squadra di mister Carmelo Di Salvo che, se vorrà mantenere ancora delle speranze di salvezza, dovrà per forza non fallire l’appuntamento. La classifica langue e le dirette concorrenti alla salvezza si stanno allontanando pericolosamente, quindi, se i biancazzurri vorranno aggrapparsi, quantomeno, al treno dei play out, dovranno conquistare un solo e unico risultato, la vittoria. La società in settimana si è fatta sentire con la squadra, sottolineando che ad oggi, nonostante, le nove sconfitte consecutive, nessuno dei dirigenti ha tirato i remi in barca. La società crede fermamente nella salvezza e gli sforzi economici per assemblare la squadra, dopo il brutto periodo passato, conferma la volontà di lottare per mantenere la categoria. D’altronde vincendo questa importante sfida le dinamiche di classifica potrebbero cambiare, ma come sempre sarà il campo a dare l’ultima sentenza.

Di seguito il commento di mister Carmelo Di Salvo.

” In settimana ho lavorato intensamente con la squadra. Sappiamo che domenica pomeriggio dovremo affrontare una finalissima e che se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, dovremo conquistare l’intera posta in palio. Conosciamo, altresì, il valore dei nostri avversari che sono una squadra ben disposta e molto temibile nelle ripartenze. D’altronde gli ultimi risultati della Roccaacquadolcese confermano questa mia disamina, per cui dovremo essere bravi a controllare il gioco e colpire al momento opportuno. Spero che domenica pomeriggio il nostro pubblico ci dia una grossa mano e spingano i ragazzi verso l’impresa. La squadra è in netta crescita, ma, la mancanza di risultati positivi intacca fortemente nel morale. Personalmente credo che una vittoria ci potrebbe sbloccare, giacché i valori tecnici di questi ragazzi sono indubbi, ma, domenica avremo, anche bisogno, anche, di una buona dose di fortuna”.

La gara si giocherà domenica pomeriggio allo stadio Kennedy e avrà inizio alle ore 15.00. A dirigere la contesa sarà il signor Giuseppe Mauro Cannata della sezione arbitrale di Agrigento che sarà assistito dai signori Spanò e Totaro entrambi della sezione arbitrale di Messina.

Salva