Ragusa, è morto Angelo Chessari, già presidente ConfCommercio

È morto Angelo Chessari, già presidente provinciale di Confcommercio Ragusa e vicepresidente della Camera di Commercio. Aveva 66 anni. Era stato titolare del negozio di articoli sportivi Chessari Sport in via Mario Leggio. Maestro di tennis per numerose generazioni di sportivi ragusani, lascia un ricordo indelebile. Una malattia lo ha consumato sino all’estrema conseguenza.

Il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, e il presidente Commerfidi Salvatore Guastella, a nome dell’intero sistema associativo, manifestano il loro cordoglio: “Angelo Chessari – affermano Manenti e Guastella – sarà ricordato per avere dato una impronta nuova alla nostra organizzazione e per avere sempre creduto nello spirito associativo. Con lui va via un pezzo della nostra storia. Alla famiglia, le più sentite condoglianze”.

Salva