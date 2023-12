Modica Gospel Choir ha presentato, live, “Born on Christmas Day”

Il Modica Gospel Choir ha presentato, ufficialmente, in versione live, il brano “Born on Christmas day”, in occasione di “Canto per la pace”, evento tenutosi sabato scorso presso il Duomo di San Pietro a Modica, organizzato dalla Scuola Primaria dell’Infanzia “Regina Margherita”. In una chiesa gremita in ogni ordine di posti, si sono esibiti i bambini che frequentano l’istituto modicano con canti natalizi e della tradizione locale, raccogliendo larghi consensi, segno che le insegnanti hanno lavorato alacremente. Gli alunni sono stati diretti dal maestro Giorgio Rizza e, nel finale, hanno interpretato, insieme al Modica Gospel Choir, in un’esplosione di voci, suoni e colori, il brano “Oh Happy day”.

Come si diceva, il MGC, chiamato quale ospite d’onore, dopo avere interpretato, in apertura, “Hallelujah salvation and glory”, ha presentato la preannunciata e attesa versione di “Born on Christmas day”, rivisitata dal maestro Rizza (prima in assoluto in Italia) con la voce solista di Lulya Rizza, figlia del direttore della corale ed alunna dell’Istituto “Regina Margherita”, che ha commosso fino alle lacrime molti covenuti. “Born on Christmas day” fu composto e registrato circa otto anni fa dall’attrice e cantante americana Kristin Chenoweth. Poco tempo dopo, sempre negli States, lo stesso brano fu arrangiato ed inciso in una splendida versione corale; un anno fa, altra nuova versione, stavolta in Australia.

“Il brano è bello e molto suggestivo – spiega Giorgio Rizza – e la reazione del pubblico, nella suggestiva cornice del Duomo di San Pietro, ne ha confermato la bontà. L’interpretazione di Lulja la giudico coinvolgente ed impegnativa. Con il Modica Gospel Choir ci abbiamo lavorato intensamente ed il risultato ci premia”

In serata c’è stato un fuori programma: il coro modicano, insieme con Lulya Rizza, ha improvvisato in Piazza Matteotti un flashmob, “Born on Christmas day”, interpretando dal vivo il brano presentato durante il “Canto della Pace”, tra video e foto dei passanti incuriositi.

https://youtu.be/keq2AZIZbzM?si=jItg1BNc1rnw9W6t

