Nuovo servizio di riabilitazione per pazienti post Terapia Intensiva

Un nuovo Servizio di Riabilitazione otorino – laringoiatra sorgerà presso le Unità complesse di Riabilitazione degli ospedali di Comiso e Scicli. L’istituzione del nuovo servizio è la risposta della Direzione strategica dell’ASP di Ragusa alla precisa richiesta della dottoressa Sara Lanza, Direttore del Dipartimento Geriatrico-Riabilitativo, del dott. Maurizio Floridia, primario del reparto di riabilitazione di Scicli e dal dott. Mirko Leone che dirigerà il nuovo ambulatorio. Esso sarà fondamentale per venire incontro ad alcuni bisogni di salute specifici: dalle difficoltà di linguaggio e deglutizione, passando per la gestione di vertigini e problemi d’equilibrio. Ad annunciare la preziosa notizia è l’Onorevole Ignazio Abbate che ha seguito gli sviluppi dell’iter burocratico che ha portato oggi alla sua felice conclusione. “Come ho avuto modo di apprendere a seguito dei colloqui i medici che si sono interessati della problematica, più della metà dei pazienti che escono da un ricovero in terapia intensiva riscontrano notevoli difficoltà nella deglutizione, nell’articolazione delle parole e, più in generale, difficoltà di comunicazione. A questi si aggiungono le difficoltà di deambulazione riscontrate nei soggetti più anziani che fanno aumentare i rischi di cadute e conseguenti fratture. L’istituzione del nuovo servizio verrà incontro proprio a queste problematiche che spesso sono poco conosciute ma che riguardano una consistente fetta di pazienti. Mi complimento pubblicamente con la Direzione strategica per la lungimiranza mostrata nell’accoglimento dell’istanza e naturalmente con i medici che l’hanno presentata. Sono convinto che questo nuovo servizio rappresenterà motivo di orgoglio per tutta la sanità iblea oltre che punto di riferimento nel panorama sanitario siciliano che potrà prendere esempio dal modello ragusano per replicarlo anche in altre province”.

