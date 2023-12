Daspo per tifoso 25enne etneo. Lancia petardo a fine partita tra Frigintini e Vizzini

Disposto dal questore di Ragusa Vincenzo Trombadore a carico di un tifoso 25enne del Vizzini il divieto di accedere in tutti gli impianti sportivi dell’intero territorio nazionale in cui si svolgono manifestazioni sportive e calcistiche, e nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni del Vizzini per un anno.

Il Daspo è stato adottato in conseguenza dei fatti accaduti il 19 novembre scorso a Modica, in occasione di Frigintini – Vizzini, disputatosi al “Vincenzo Barone” di Modica quando è stato lanciato un grosso petardo esploso sul marciapiede adiacente il muro di recinzione dello stadio, provocando un forte boato

