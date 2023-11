L’università Mercatorum aprirà una sede a Modica. Riceviamo

L’università Mercatorum il prossimo 24 Novembre aprirà una sede di esami a Modica.

Penso che sia una grande occasione di crescita e di sviluppo socioeconomico per tutta la comunità modicana ed il Territorio Ibleo.

Avere una sede a Modica infatti aprirà nuovi scenari di scambio e formazione per le nuove generazioni e per gli studenti lavoratori che credono nella conoscenza e nella competenza come elementi imprescindibili del cambiamento.

Interverranno diverse figure importanti. Per chi fosse interessato a partecipare all’evento può contattare il n. 09321917294 o mandare una email a info@unipegasoibleo.it.

Lettera firmata

