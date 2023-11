Giornata degli Inventori: 5 idee per salvare il pianeta

(gr) Se dipendessimo solo dal territorio in cui abitiamo, creeremmo strategie per proteggere l’ambiente? Cosa potremmo fare per contribuire affinché il pianeta non si disintegri giorno dopo giorno a causa dell’azione umana? Diversi studi stimano che le trasformazioni ambientali aumenterebbero i tassi di mortalità poiché alti livelli di anidride carbonica nell’atmosfera produrrebbero un minore assorbimento di zinco nelle piante, e lo zinco sappiamo essere è un nutriente di cui il nostro sistema immunitario ha bisogno. Gli scienziati hanno avvertito che se i raccolti producessero meno zinco, stimano che tra 132 e 180 milioni di persone potrebbero soffrire di una carenza di zinco entro il 2050, oltre alle persone che già soffrono di malnutrizione.

Qui ho raccolto, quindi, cinque idee che uniscono creazione e tutela dell’ambiente in occasione della Giornata degli Inventori di oggi 9 novembre.

Diversi Paesi stanno pensando e implementando l’utilizzo di biciclette in legno, comprese quelle in bambù. Ad esempio, quando si tratta di assorbire le vibrazioni, su strade sconnesse o dissestate, si è pensato di realizzare una bicicletta più comoda, che possa avere anche la proprietà di essere leggera. In questo senso esistono creazioni che abbinano il legno alle fibre vegetali nel caso di una bicicletta da competizione. In Colombia, ad esempio, la sede di Macchine Elettriche ed Elettronica di Potenza dell’Università Autonoma di Cali ha costruito una bicicletta elettrica con telaio in bambù, per promuovere un mezzo di trasporto che non inquini l’ambiente e sia un’alternativa per sviluppo sostenibile.

Il pannello solare è un’altra alternativa contro l’inquinamento, tuttavia, ristrutturare un sistema energetico richiede volontà e cambiamenti profondi, che non si adattano di sicuro alle grandi monopoli, anche se resta una scommessa che continua a rafforzarsi a livello mondiale. È noto che in Cina, ad esempio, sono stati realizzati pannelli solari in grado di generare e assorbire energia anche sotto la pioggia, la nebbia, ma anche di notte.

Secondo il National Geographic è stata creata una lampada che non funziona con l’elettricità, ma con un bicchiere d’acqua e due cucchiaini di sale. La luce dura otto ore e molto più rispettosa dell’ambiente delle lampade a cherosene. Una soluzione economica ed ecologica per quei luoghi in cui non è possibile accedere alla rete elettrica.

Poter utilizzare gli avanzi alimentari che consumiamo come materiale organico non solo protegge l’ambiente, ma anche la salute umana. E la raccolta differenziata aiuta al suo riutilizzo. Tuttavia, per l’applicazione futura di tutte queste salutari invenzioni dovremmo cambiare tutto il modo di pensare riguardo alla consapevolezza ecologica e politica. Una recente invenzione degli australiani Andrew Turton e Pete Ceglinski, ha creato una discarica galleggiante che aspira la plastica trovata in mare. Il dispositivo funziona anche con l’energia solare.

In Corea del Sud, ad esempio, un ingegnere ha ideato un metodo per stampare documenti, utilizzando i fondi di caffè da utilizzare per stampare, fissandone il contenuto sulla carta. Questa iniziativa si rivela in grado di aiutare la produzione di prodotti chimici di questo tipo e, allo stesso tempo, la possibile messa al bando, delle tradizionali cartucce per stampanti.

