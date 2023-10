Motyka Bike School: Gimkana di Donnalucata, trionfo giallonero

E’ stato una bella giornata di sport coronata dalla conquista di diversi podi quella che hanno vissuto ieri i piccoli atleti della Motyka Bike School che hanno preso parte alla prima edizione della “Gimkana a Donnalucata”. Nella frazione balneare sciclitana il sodalizio giallonero si è presentato con sei atleti e quasi tutti sono riusciti a salire sul podio. Nella categoria G1 maschile il successo è andato a Nicolò Tagliarini, mentre il suo compagno di squadra Simone Adamo si è classificato al quarto posto. Gli altri successi sono arrivati con Angelo Giannone nella categoria G4 maschile e con Bruno Lucenti nella categoria G5 maschile. Nella categoria G3 maschile, invece, Marco Lucenti si è piazzato al secondo posto e Sofia Lucenti nella stessa categoria femminile ha ottenuto il terzo posto. “Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti dai nostri atleti – spiegano i dirigenti della Motyka Bike School – i nostri piccoli atleti stanno crescendo in maniera esponenziale e il potersi confrontare con le altre realtà servirà loro per accumulare esperienza per il futuro. Siamo sulla buona strada e con l’impegno e il sacrificio di tutti continueremo a lavorare in prospettiva con la voglia soprattutto di far divertire i nostri tesserati”.

Salva