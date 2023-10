M5s Vittoria, Rosanna Fidone rappresentante gruppo territoriale

Rosanna Fidone è la nuova rappresentante del gruppo territoriale M5s di Vittoria. E’ stata eletta ieri sera all’unanimità alla presenza del coordinatore regionale, Nuccio Di Paola, del coordinatore provinciale, Federico Piccitto, della deputata regionale Stefania Campo e della Consigliera comunale, Valentina Argentino. Vice è stato nominato Piero Gurrieri, rappresentante Giovani Massimiliano Sallemi e referente Progetti, Antonio Cassarino. “Anche quello di Vittoria – rileva Federico Piccitto – è davvero un bel gruppo, coeso, e con tanto entusiasmo. Chiudiamo il ciclo di questi primi tre gruppi territoriali che hanno visto le elezioni dei propri rappresentanti. Adesso l’obiettivo è quello di arrivare presto a sei gruppi territoriali in provincia, e in questo senso stiamo già lavorando per la costituzione dei gruppi di Scicli, Comiso e Pozzallo-Ispica”. Stefania Campo, augurando buon lavoro alla coordinatrice e a tutti coloro che la supporteranno in questo delicato ruolo, mette in risalto la presenza femminile del gruppo di Vittoria: “E’ stato bello constatare che il gruppo di Vittoria è quello con la più alta presenza femminile di tutta la provincia. C’è grande entusiasmo e voglia di ritornare a battagliare insieme ai cittadini, perché credere a una politica sana e migliore non è una cosa semplice e scontata, ed esserci lo è ancora meno”. Da parte sua, Rosanna Fidone si è detta “orgogliosa di ricoprire questo ruolo, che mi è stato affidato soprattutto con una votazione all’unanimità che non mi aspettavo. Ricominciamo con entusiasmo: ieri sera c’è stato un clima molto bello, di energia, che cercherò di tradurre con il lavoro e con tanta passione, cercando di ricoprire un ruolo importante nella politica di Vittoria che è quello di cercare innanzitutto di sedare un po’ gli animi soprattutto nel linguaggio e nelle azioni. È infatti un momento difficile a livello sociale e a livello politico ma noi siamo pronti a fare la nostra parte”.

